"Empecé a sentir los gritos durante los tres minutos, no sé cuánto duró, es la primera vez que vivo una situación así. Cuando empieza a ser más fuerte y veo a la gente corriendo y me empiezo a mirar con la gente y todo el mundo colapsado, la gente llorando, ahí sí me di cuenta obviamente que era un terremoto. Lo empezás a sentir en el suelo, fue muy fuerte", agregó la ex mujer de Alejandro Fantino (45).