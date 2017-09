En el mientras tanto hizo "de todo": "Fui maestra, me fui a vivir dos años a El Bolsón y me dieron un puesto en un paraje cerca de Esquel, los chicos vivían en el colegio, ¡fue una experiencia! No había luz, la energía la daba YPF y a cierta hora de la noche la cortaba, vivíamos en una casita todos los maestros", además, fue secretaria en un consultorio médico, administrativa en una AFJP y moza.