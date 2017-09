Según un informe que emitió la fiscalía y difundió una agencia de noticias de Portugal, se comprobó que Carreira copiaba canciones de otros artistas y le ponía su nombre. A la misma resolución busca llegar el dúo argentino ya que el tema de Carreira Si despierto y no estás, me muero está basado en Me muero, de Los Pimpinela.