"La gente no sabés cómo me conoce, y yo decía claro, si estoy en Buenos Aires pero lo mismo la gente me ve, porque no caigo. Llego a mi casa, salgo a barrer la vereda y los autos frenan cuando me ven, los chicos me siguen mucho, me piden fotos, pero mi vida sigue siendo normal, quiero que mi vida siga siendo normal. Yo sigo siendo la misma de siempre, con la diferencia que estoy en el Bailando de Marcelo", aseveró Peppino, quien se sintió gratificada por el recibimiento que le dieron todos los famosos, el conductor incluido.