—Propuestas me han llegado en todo este tiempo pero no acepté y no volvería a bailar porque requiere de un entrenamiento diario y, como soy exigente, si no estoy en forma, no lo haría. No puedo separar la perfección del placer. Ahora tengo el placer de poder estar en el escenario con los bailarines del Sodre y a, veces, me muevo o les marco algo. Pero volver a bailar, no. Estoy muy bien en el lugar que estoy y disfruto mucho de poder transmitir mi experiencia a los bailarines. Además, tengo nueve operaciones y las rodillas me molestan bastante. El cuerpo lo usé bastante ya y ahora me pide un poco de tranquilidad.