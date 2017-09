—Es una pregunta muy difícil. Yo no soy un político, me dedico a la producción de televisión y me llamaron para esta tarea. Es una respuesta muy complicada, no es que quiera eludir pero puedo tener ideas personales que a veces no van con mi propia tarea profesional. Estoy tratando de administrar lo mejor posible, vender la mayor cantidad de publicidad posible, gastar lo menos posible. Esa es mi tarea. Lo otro ya es una cosa que habría que preguntarles a los que dirigen políticamente este país. Yo no soy político.