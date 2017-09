Lemercier, que siempre destacó su militancia peronista, señaló a los medios que hacia 1983, con la llegada del gobierno de Raúl Alfonsín, no tuvo trabajo porque fue censurada por el radicalismo. "Juro por mis hijos que cuando ganó la UCR fui muy feliz, pensé que por fin íbamos a vivir en una democracia. Pero ellos dijeron que yo era del Proceso y no me dejaron trabajar. Fue algo terrible", relató Lemercier sobre el gobierno radical. "Me crucificaron porque toda mi familia está en política. Pero yo no soy ni María Julia Alsogaray, ni Adelina de Viola. Conocí a Carlos Menem en el 83 en ATC y mi madre llegó a ser secretaria de Estado y asesora del Presidente".