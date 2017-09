—No. Al principio no. Cuando le dije a mi madre que iba a dejar de estudiar Ciencias Económicas, ella no lo sabía pero yo en paralelo iba al Conservatorio. Y le dije que me iba a dedicar a la música siendo profesora. Me dijo no. Mi padre lo mismo. Pero los convencí. El tema es estar convencido. Podés tener más o menos suerte después, no sabía qué iba a pasar, no sabía en aquel momento si iba a poder vivir de la música y de qué manera. He sido afortunado, en todo sentido.