Entonces… ¿el actor le pidió que no se tatuara más, que ya estaba bien así? "¡Nada que ver!" -le aclara Cande a Teleshow-. Me hice dos más, pero no los mostré". Y de inmediato, lanza una advertencia. "¡Jamás estaría con alguien que me impida hacer lo que me gusta! Al que no le guste, le mando un beso…", ríe la diseñadora de Madness Clothing.