"No tengo tiempo de detenerme pensar en Maldonado, la verdad ya no me interesan estas cosas. Hay gente que muere todos los días, pibes que se ca… de hambre, hospitales sin insumos y estamos pensando en ese chico que no se sabe si un gendarme le tiró una piedra. No sé qué carajo es esto, parece una película de Chaplin", agregó al respecto, para luego referirse a cómo ve la situación actual de la Argentina.