"Los dos trabajamos en equipo, no hay uno que le dé más que el otro", aclara Residente sobre la crianza de Milo junto a Fandiño. "Cuando me refiero a darle cosas que no tuve es a nivel cultural, no porque mis papás no me hayan enseñado sino por la situación. Yo me crié en una villa y Milo, a los tres años ya ha viajado a siete países, y yo creo que va a tener una noción mucho más amplia de la que tuve cuando yo cuando era chamaquito", explica sobre el mensaje que quiere dejarle a su hijo.