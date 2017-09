¡Se dijeron de todo! Fuerte cruce entre Gladys “La Bomba” Tucumana y Mica Viciconte: “Es ordinaria, atrevida y varonil”

La Bomba- Pienso que es una chica muy cobarde, que me diga todo a mí, que se pelee conmigo, qué tiene que ver mi hijo. Jamás la vi en ningún momento, si me la cruzo no la reconozco. Por lo único que la puedo reconocer es porque tiene una cara grande, me llega hasta la pera. Es la chica atrevida que bailó con mi hijo y es una atrevida, rara, especial. Trata con niños, quisiera hacerle una interrogación tranquila, de qué les habla a lso chicos. Quizás proyecta en mi hijo que le gustan los varones o las mujeres, quizás es un problema de ella que no lo tiene definido. La veo bastante varonil, no la veo femenina para nada, ninguna sutileza de mujer ordinaria, atrevida, desamorada. Mi hijo es un chico que está criado en un seno de amor donde sus padres todas las noches al oído le decían "te amo, hijo, que Dios te bendiga en tu hogar de amor". Yo lo crié así y no tiene por qué traer una lista que diga que se acostó con qué mujer para que sea macho. Y si fuese gay qué problema hay.