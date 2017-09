"Oh, me gustaría tanto que te acordaras de los días felices en que éramos amigos. En ese entonces la vida era más bella y el sol más brillante que hoy en día. Las hojas muertas se levantan con una pala. Ya ves, yo no me olvide. Las hojas muertas se levantan con una pala. Los recuerdos y las añoranzas también y el viento del norte nos lleva en la fría noche del olvido. Ya ves, yo no me olvide la canción que me cantabas", recita Jean Pierre Noher en la presentación de su tema Les Feuilles Mortes.