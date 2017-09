"Me vio un ejecutivo del canal y me becan en la academia de Amalia Pérez Díaz, que era como Norma Aleandro aquí en la Argentina. La Norma Aleandro venezolana me da clases durante un año y pico y me ponen a protagonizar la novela prime time de Radio Caracas Televisión, el canal que cierra Chávez. Así que para mí es muy fuerte todo lo que ha pasado en Venezuela, porque Radio Caracas fue el que me dio la primera oportunidad", recordó emocionada Fulop, quien, si aún sigue despertando suspiros por la calle, ni qué hablar cuando era una joven con todos los sueños por cumplir.