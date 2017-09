"Lo que pasa en el país me genera preocupación, angustia, tristeza y enojo porque estoy viviendo algo que viví muchas veces y me siento rehén de una porción fanatizada de la población que no acepta los términos de la democracia tal como debería y hace las cosas que están haciendo", dijo el actor de El ciudadano ilustre en diálogo con La Conversación, por La Once Diez.