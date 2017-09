"Hay una utilización mediática -y no digo política- de esta situación que me parece desorbitante y desmedida. En la Argentina tenemos una historia muy grande de muchas desapariciones y gente hecha desaparecer adrede. Hablar de desaparición no es gratis, no es liviano y no se puede decir así nomás porque nos duele, nos pega en el centro del alma y del corazón", dijo Mihanovich, que la semana pasada cantó en la apertura del ritmo "cuarteto de a tres" en ShowMatch.