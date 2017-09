—No, nunca. Yo tenía muchísimas ganas de empezar a trabajar y me costaba muchísimo, pero nunca me hacía problema. Fui administrativa, fui adicionista en una parrilla, como no me daba la cabeza para los números, me pasaron a ser panera. Y después de ahí dije: "Me veo tan maricón, tengo que aprovechar esto porque las mujeres tienen algo particular conmigo, me voy a trabajar a una peluquería". Ahí empezó todo, yo no sabía ni lo que era una tijera. Mi mamá mucama, mi papá carnicero, no sabía lo que era una peluquería.