Sin perder el sentido del humor, pero sin ocultar el enojo, Aguirre recordó cómo se enteró que su pareja le había sido infiel hace muchos años: "Me llamó (la amante) y preguntó '¿acá vive Ricardo García?'. Le digo que sí, siempre me hago pasar por otra persona en el teléfono de línea de mi casa. Me dice 'Soy María Pía, quedamos en salir con Ricardo y todavía no vino'. Ahí empezó el tsunami: yo me fui a pasar el fin de semana con mi mamá y este (por Ricardo) dale que dale con María Pía".