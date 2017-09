Reflexivo, y a la vez preocupado por su salud, durante aquella charla remarcó: "Toda la vida luché por ser famoso y de repente aparecí en un programa como el 'Bailando'. Pero la vida me quitó el poder de demostrar lo que sé hacer porque no puedo bailar, ni moverme. Y eso es lo que no entiendo, me da mucha frustración. Podría hacer teatro y no puedo ni caminar. Quiero recuperarme y hacer todo lo que tengo que hacer porque la vida que estoy viviendo, ahora no es vida".