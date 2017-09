También revela algunos de los secretos que hace que lo sigan eligiendo como jurado desde hace diez años: "Sonará muy utópico pero es ser tu mismo. Es reaccionar de manera honesta. La cámara es un detector de mentiras, porque si no, eres actor y yo no soy actor. Lo que no soy es mitómano, porque el que sea mitómano no puede juzgar ni entrevistar a los demás. Por otro lado, es necesaria cierta equidistancia cuando juzgas, cuando entrevistas o cuando interactúas con esa gente en público. Porque, de esa manera, se produce justicia y el espectador obtiene lo que quiere, que es la verdad".