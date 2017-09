—No sé, entró con los tapones de punta, entró creyéndose la única y ahí aparecí yo diciéndole: "No, no sos la única". Pero no por mí, aparte por lo que pasó con Gilda. Me parece muy bajo, una persona que no se puede defender. No quiero entrar en la chicaneada de que Gladys tiene un tema o no, porque la gente quizás conoce "La pollera amarilla", pero tiene un repertorio. Quizás si yo te digo "dame tres temas de Gilda", vos los decís y yo te digo "tres temas de Gladys", no me los decís.