Aunque ella está en Buenos Aires, la mujer que lleva en su vientre a Matilda vive en Estados Unidos: "Ella vive más al oeste. No se puede ir mas de 160 kilómetros de la clínica, pero sé que va a estar segura porque está tomando los recaudos necesarios, desde ese punto me quedo tranquila. Ella estaba más preocupada por mí que otra cosa, porque me preguntaba dónde me iba a quedar si no podía volver".