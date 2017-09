—Tal vez tenga que hacerme cargo de algunas limitaciones. Soy un tipo que lee mucho, pero también me olvido mucho de la información en sí. No sé en qué fecha se cruzaron los Andes pero sí me preocupa saber qué carajo estaba pensando San Martín en ese momento o qué parte del cuerpo le dolía. Me imagino cosas que van para otros lados. Eso no sé si se lleva muy bien en la facultad, si se ponen a pensar mucho en lo que sentían las personas en ese momento.