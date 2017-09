"¿Dejaste alguna pareja porque no tenía onda conmigo?", le preguntó Barbie a Nazarena, detonando una bomba en el estudio del programa de Telefe. Ella contó que fueron cuatro las parejas que resignó: "A uno lo trataste de… No lo quería, pero encima lo viste venir sin camisa y dijiste '¿a ese le vas a dar un beso?' El segundo era el que corría la pelota, a ese lo tachaste. Barbie no lo soportaba, me decía 'no me saluda'".