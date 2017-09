También, Bossi relató que Tinelli le habló de sus ganas de hacer un debate entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. "Yo le dije 'por favor no me metas en eso', porque me mato", agregó con ironía. Cuando le preguntaron si era difícil decirle "no" al conductor, el humorista respondió: "Yo le he dicho que no muchas veces. En ShowMatch, no trabajo hace ocho, nueve años. Tengo mi camino y mi carrera. La verdad es que no tiene que ver con imitar a Cristina ni a Macri. En el teatro no es lo que hago".