El cruce entre Gustavo Martínez y la ex cuñada de Ricardo Fort por la herencia del millonario

La ex pareja del artista y empresario, quien tiene a su cargo la tutela de los mellizos Felipe y Marta, afirmó que él no está llevando adelante el reclamo del que habla Karina Antoniali, ex mujer de Eduardo, uno de los hermanos del chocolatero