"Después de seis años me volvieron a llamar para ser Dios en Los Únicos. Como hice de Dios, no se puede repetir el personaje porque Dios es uno solo", ironizó el actor. "Me quedé con el traje blanco que me dieron. No devolví el canje", bromeó invitado a La revista de Dora y Mónica, que se presenta en un teatro off de Palermo.