Martín "Tucán" Bosa: -Hay cosas con las que no nos identificamos, obviamente la banda no tiene una postura política. Está compuesta por siete personas, ahora por seis, y nadie puede hablar por los demás. Básicamente coincidimos en qué nos gusta o no de un país, no de un partido, de un gobierno o de un globo amarillo. Hay cosas que nos parecen fundamentales para el desarrollo de una sociedad y otras que no. Y cuando un gobierno prioriza las que no nos parecen fundamentales, o más, las que ni siquiera deberían tenerse en cuenta contra las que son fundamentales como la educación, la difusión de la cultura, la ayuda del asistencialismo. Obviamente, que podemos discutir sobre el asistencialismo, cuándo sirve, cuándo no. Dejar gente afuera de un plato de comida, del acceso a un techo, o al calor en el invierno no está nada bueno. Y no digo que este gobierno haga eso y que otros gobiernos no lo hagan. Hay gobiernos que ayudan a que el impacto sea menor y otros que no.