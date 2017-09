Aunque nunca se llevó bien con su padre Carlos (fallecido en el 2007), el empresario pudo comprender el deseo de su hijo: "Yo no disponía del dinero como ahora. Pero él me ayudó a financiar todo el proceso de la paternidad. Cuando le dije se quedó callado. Me dio la plata. Me acabo de dar cuenta de eso, que lo pagó él. Mi viejo me regaló lo más importante que tengo en la vida".