El año pasado, Gustavo Yankelevich contó que recibía señales de su hija: "Tuve un sueño cuatro días después de que ella falleció. Me había dicho que me quería contar algo, le dije que me tenía que ir. 'Esto es algo para que tomemos algo y te lo cuente, es bueno', me dijo. Pero no me lo llegó a contar acá. Y me lo contó en un sueño. Lo supe porque compartíamos a nuestra terapeuta", relató el año pasado el productor.