Por último habló de su participación en Golpe al Corazón, y manifestó que las escenas que compartirá con Sebastián Estevanez puede incomodar a Luciano: "Sisi, la verdad que me doy besos muy furiosos con Sebastián Estevanez, pero no me puede decir absolutamente nada, no tiene autoridad para decirme nada. A mi me pasa un poco que me incomodan sus escenas, si me cae bien la actriz, como Marcela (Kloosterboer) está todo bien, pero cuando me cae mal actriz, me duele la panza", cerró.