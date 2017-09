La falsa Süller le recriminó a Soldán haberla echado de la casa cuando se separaron, y él se indignó: "¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo. Me volvía loco". En ese sentido, se negaba a explicar cuáles eran sus padecimientos, y se limitó a decir que ella era muy "impuntual". Pero, ante la insistencia de Susana, se soltó y se explayó.