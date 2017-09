"Ahora mismo veo mi pared del living con todos mis discos de platino, de oro, dobles, triples. Veo mis premios Gardel, los ACE… Por ahí por eso duele cuando la gente dice 'lo único que tiene es lo de la pollera amarilla'. Y no, tengo ocho discos y muchísimos temas. Lo que pasa es que la gente que no me consume no va a saber qué otros tengo. Ese es el tema con el cual yo me hice famosa. Los que me conocen me piden 'Entre él y tú', me piden 'Sobreviviré' (su versión en español del clásico de Gloria Gaynor), o 'Dale a la pachanga'".