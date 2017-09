En plena campaña electoral, en un momento en que cualquier comentario pude colaborar con la "grieta", Peloni no tiene problema en referirse a la política en su show: "La gente lo toma bien porque no hay una tendencia marcada hacia un lado. Se dio en el marco de que los personajes tengan su ideología y no de una bajada editorial. Los dejé libres y no me cuidé, todos dicen cosas que pienso y cosas que no. La idea es generar humor con las cosas que pasan".