—Las presiones sindicales son grandes. La última ley de actores no ayudó mucho a los actores para que se reactivara su laburo. Eso hace que todo vaya retrayéndose. Una productora que se ponga a grabar ficción mínimamente necesita dos equipos técnicos para poder cubrir el horario para terminar un capítulo en el día. Si se sentaran todos los actores en la mesa y el SAT dice: "Si es para hacer ficción en vez de hacer la jornada normal de 6 o 7 horas (no me acuerdo cuántas son), hacemos una jornada de 10 y no cobramos…"; y si los actores: "En vez de trabajar tanta cantidad de horas de lunes a viernes…"; entonces se reduciría el valor del capítulo. Y si los libros, en vez de ser tan costumbristas y localistas, tuvieran una apertura más internacional, seguramente la podríamos vender en el exterior. La televisión abierta no tiene por qué tener la obligación de hacer únicamente ficción, la hacen los que la pueden hacer y está muy bien y ojalá haya muchas más. La realidad es que no todos tenemos esa posibilidad, pero no hay que echarle la culpa únicamente a la televisión. Los españoles reconvirtieron toda su ficción, hacen capítulos extraordinarios como "Gran hotel", "Velvet", series fantásticas que las vendieron al mundo, y eso es maravilloso. Ignacio Viale, sin ir más lejos, tiene una ficción, que protagoniza Juana (Viale), que está en Netflix. Esa ficción creo que no salió al aire.