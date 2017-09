Willy Valentinis: —Nunca tuve, pero no es por los fans. Yo amo a los fans, los quiero, y obviamente el mil por ciento no son así. Esa fue una loca que le tocó a Marcelo. Pero tal vez mañana me hago una cuenta, no digo que no, pero veo demasiada sobreinformación en las redes y demasiada desconexión humana que hoy en día no me hace falta. En la mesa, prefiero estar hablando con el que tengo al lado en vez de estar mirando el teléfono. Ya con WhatsApp y con 20 mil noticieros tengo mucho. Estar aparte pendiente de lo otro es una sobreinformación que me a mí no me sirve.