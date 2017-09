Julián Weich y un divertido encuentro con su hijo, mientras hacía malabares en un semáforo

Jerónimo, por su parte, habló con Infama sobre su trabajo y dijo que le gustaría "tener un show más profesional": "El semáforo es algo aparte: me gusta conectar con la gente del lugar e intentar sacarles al menos una sonrisa. En lo que me propongo en el día a día, se logra. Me gusta estar un fin de semana en la ciudad, juntar plata e irme para la naturaleza".

