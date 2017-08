"¿Cuál es tu mea culpa?", le preguntó Nicolás Magaldi en su ciclo Vino para vos a la actriz, que no dudó en contar su historia personal y familiar: "Me hubiese gustado perdonar antes a mi papá para disfrutarlo un poco más. No importa quién es. Mo importa quién fue, pero me hubiese gustado darme cuenta antes que uno no cambia a nadie, que uno tiene que aceptar a las personas que ama y al que te dio la vida. A las personas que más les tengo que agradecer es a él y a mi mamá".