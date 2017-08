Pero antes de llegar a los medios, Ariel debió luchar contra una dura enfermedad que le cambió la vida para siempre y marcó un antes y un después. "Yo tenía una banda de rock en la que era baterista y toda mi vida soñaba con algo más pero no sabía qué era. En 1999 me diagnosticaron leucemia, estuve muy enfermo y pensé que todo se terminaba. Pero no fue así, sino todo lo contrario. A partir de este momento, mi vida empezó a cambiar. Y para siempre", explica Ariel en una nota íntima con Teleshow.