"Es un tipo alucinante. Hablo en presente porque para mí no existe la muerte, es un paso hacia otra cosa, yo creo que el alma continúa. Me parece un tipazo, que tiene algo muy bueno: lo tomo como ejemplo, yo trato de ser así también, con la capacidad de no perder los valores. Es un luchador, hizo todo para lograrlo y lo logró, pero nunca dejó de lado sus valores", había dicho el actor en una entrevista a Teleshow, sobre Sandro.