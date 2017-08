Una usuaria de la red social comentó el posteo explicando que no entendía su mensaje y haciendo referencia a lo que pasó el viernes en Metro y Medio: "No entiendo bien lo que querés decir. Si llama un oyente, cuenta una historia que involucra un abuso sexual y los comunicadores de la radio al escuchar el relato bromean con lo sucedido, banalizan la discusión y en ningún momento se detienen a pensar lo que están escuchando, me parece grave. Eso, es un hecho y no estuvo bien. No sé bien que habrán dicho las personas a las que te referís, porque tu posteo no habla en concreto de nada, pero a mi me parece justo enojarse y señalar el error en quienes tienen una responsabilidad como actores sociales. No estaba Seba, que para mi es el que la tiene mas clara y se hubiera dado cuenta. Y tene cuidado que ahora se te puede venir la horda de misóginos", escribió la mujer.