Mientras el recital continuaba Bulacio seguía allí, en el piso, ya sin vida. "Estuvo tirado muerto un rato largo". Y con "100 pisotones por minuto, multiplicados por los minutos que estuvo tirado en el piso". Cabrera y otras personas no podían contener "a la masa de gente que se movía". ¿Era producto del tan mentado pogo? "Definitivamente fue una avalancha –afirma Agustín–. Una avalancha es no poder moverte de manera independiente. (En) un pogo el movimiento es voluntario, hay aire. En la avalancha no: tenés que aguantar, tenés que rogar que no te mueras".