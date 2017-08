—No, porque todos los millones que he ganado gracias a los Lectoure todos me los he gastado viajando, haciendo cosas que tenía ganas de hacer. Me encanta invitar y lo sigo haciendo, a mis amigos a viajar. No soy un santo. Es que yo no entiendo la gente que tiene plata para qué mierda la tiene. Si no me la voy a llevar, me da igual dónde vivir, más que por las plantas, que las amo y las he criado…