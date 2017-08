"Ayer viví algo horrible. Bajé a pasear a mi perro a la medianoche, se me acerca un pibe y me saluda. Al instante, se tira sobre mi cuerpo. Pensé que iba a sacar el celular que tenía en el bolsillo, pero me agarró la vagina y me dijo cosas espantosas, sobre todo lo que me haría", expresó.