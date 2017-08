"Siempre fui muy respetuoso de mis figuras, y del lugar que me toca como bailarín. A mí no me importa la cámara, para mí es un trabajo más en donde yo voy, lo doy todo, me pongo la camiseta de donde me toca y ya está, no quiero cartonearle cámara ni colgarme, sacarme fotos, nada, no me interesa, me importa ir y pasarla bien", afirmó Leandro, para luego referirse a cómo es su vínculo con la modelo y actriz.