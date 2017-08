Ese trabajo hizo que mucha gente joven que no seguía su carrera comenzara a conocerla, incluso casi todos los días era trending topic en Twitter: "La respuesta en la calle era impresionante y me encanta, eran todas cosas cariñosas. Las redes no las veo, me cuentan, pero gente que vive en la sombra dice cosas que no son buenas y eso es feo".