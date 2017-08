La siguiente incursión amorosa de Nazarena no tuvo mayor éxito. En 1999 se enamoró de Daniel Agostini y a los pocos meses se casaron en Carlos Paz. Al año siguiente nació Gonzalo, el segundo hijo de la actriz. Pero otra vez los celos fueron en contra de la relación: al cantante no le simpatizaban los desnudos que, cada vez con más frecuencia, ella hacía para las revistas, el teatro y la televisión. "La pareja no es lo único que me hace feliz. También necesito disfrutar de mi profesión, de mis hijos, de todo. La clave está en que tu marido te quiera acompañar", se justificaba ella. Y, aparentemente, Agostini no estaba dispuesto a ello (se dijo además que él le había sido infiel). En 2006 se separaron en malos términos, al punto de que mantuvieron disputas por la tenencia de Gonzalo hasta hace unos años.