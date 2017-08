La comediante aclaró que, así y todo, nunca engañó a su marido por no le da. "Hace 16 años que estoy con Sebastián y me parece insoportable pensar que no voy a estar con ningún otro hombre el resto de mi vida. Me parece inviable. Pero a su vez soy muy culposa, entonces no me daría para engañarlo. Pero creo que le viene muy bien a cualquier pareja tener una aventura. ¡Dame una cada cinco años, sin culpa!", dijo Dalia.