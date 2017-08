En una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez, el intérprete de "Te recuerdo" contó cómo surgió la convocatoria: "Hace cuatro meses estoy ensayando Rock of faces, que es un musical de Broadway que compraron los derechos en la Argentina… Me empecé a filmar y lo subí a las redes. En joda puse 'mirá si no estaría para el Bailando 2017' y terminó con una invitación. Acepté porque me encanta lo que me proponen y la pareja. Me divierte muchísimo. Es un vía de exposición interesante para todo lo que uno hace".