¿Cómo fue el encuentro con Victoria? "Entré y me quedé conmovido con ella, la vi solita. Los bebés de todas las incubadoras estaban con su papá y mamá. Sentí una mezcla de alegría y de todo… es una beba con cara de paz. Me quedé mudo cuando abrió los ojos, era la primera vez que los abría me dijo el médico", relató.